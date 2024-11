Al PalaValentia primi allenamenti per la nuova formazione di coach Tubertini. Ai suoi ordini otto elementi. Il resto dei giocatori, impegnati con le proprie nazionali, si aggregherà nei prossimi giorni. A dare il benvenuto anche il patron Pippo Callipo

Vacanze finite. Tutti a lavoro. La nuova Tonno Callipo accende i motori. I giri sono ancora bassi, qualcuno deve ancora arrivare ma a Vibo Valentia la nuova stagione è ufficialmente cominciata. Si parte dal fiato e dai muscoli. Per gli allenamenti con il pallone bisognerà aspettare la prossima settimana. Agli ordini di coach Tubertini otto elementi: dai “senatori” Manuel Coscione e Davide Marra, ai giovani Marco Izzo, Luca Presta, Francesco Corrado ed Ernesto Torchia, fino ad arrivare a Jacopo Massari e al giovanissimo opposto polacco Damian Domagala.

Arriverà, invece, domani il confermato centrale brasiliano Deivid Junior Costa in permesso speciale per la nascita della nipotina. Assente giustificato anche il secondo allenatore Antonio Valentini impegnato con la nazionale azzurra di Chicco Blengini. All’appello mancano altri quattro atleti, tutti impegnati con le rispettive nazionali in vista dei Campionati Europei e delle altre manifestazioni internazionali alle quali parteciperanno; si tratta dell’opposto americano Benjamin Patch, del martello azzurro Oleg Antonov e dei due belgi il centrale Pieter Verhees e lo schiacciatore François Lecat (schiacciatore). Ad accompagnare al primo giorno di scuola non poteva mancare il papà del club giallorosso, Pippo Callipo.

Il calendario

Il battesimo sarà di fuoco. Come spesso è accaduto a Vibo Valentia, quartier generale della Tonno Callipo. I giallorossi bagneranno la nuova stagione tra le mura amiche del PalaValentia al cospetto dei campioni d’Italia di Civitanova. Saranno quindi gli invincibili di coach Blengini a dare il là al torneo di Superlega targato 2017/2018 a tinte giallorosse, il prossimo 15 ottobre. Sette giorni dopo prima trasferta dell’anno in quel di Piacenza. Poi subito il primo turno infrasettimanale: mercoledì 25 ottobre in casa contro Padova. La domenica successiva sfida a Monza mentre il giorno di tutti i Santi, altra giornata in programma a metà settimana, la Callipo sarà impegnata a Castellana Grotte.

Il 5 novembre ritorno al PalaValentia per la sfida al Latina mentre il 12 i ragazzi di coach Tubertini saranno di scena sul teraflex di Milano. All’ottava giornata i vibonesi ospiteranno Perugia, alla nona Modena. Nel decimo turno trasferta a Ravenna e poi di nuovo in casa contro Trento, per chiudere il girone d’andata a Verona alla 12esima e contro Sora il 26 dicembre a Vibo nell’ormai classico appuntamento di Santo Stefano. Dal 30 dicembre giro di boa a campi invertiti.