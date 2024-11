I giallorossi festeggiano la decima stagione in massima serie, conquistando per la terza volta l’accesso ai play off. E come la prima volta (stagione 2004/05), davanti ci sarà la stessa corazzata

La prima volta Da quella prima volta di tempo ne è passato. Era la stagione targata 2004/05 e la Tonno Callipo si apprestava ad entrare tra le magnifiche otto e disputare i play off scudetto. L’avversario, neanche a dirlo, l’allora Macerata che sconfisse i giallorossi sia in Gara 1 che in Gara 2.

Per rivedere i giallorossi ai quarti di finale bisogna aspettare la stagione 2008/09.

La Tonno Callipo, protagonista di un’importante rimonta, affrontò Trento. Una prestazione coraggiosa in cui i giallorossi misero in difficoltà i trentini che la spuntarono poi solo al tie-break in Gara 1 e Gara 3.

Si rivede Civitanova Il 5 marzo, all’Eurosuole Forum sarà la volta di Civitanova, capolista indiscussa della regular season. In scena Gara 1. Un’armata insormontabile per i giallorossi, quella degli ex Blengini, Kaliberda e Corvetta.

Tutto può succedere Ma anche nella Pallavolo si sa, tutto può succedere. Ne è la dimostrazione proprio l’ultima gara della sessione regolare di campionato. Civitanova interrompe la striscia di vittorie consecutive, cadendo a Molfetta dopo due mesi e mezzo dall’ultima sconfitta. La Tonno Callipo ribalta i pronostici battendo Ravenna e conquistando i play off. I giallorossi quindi continuano a sperare.

Maria Chiara Sigillò