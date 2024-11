L’eliminazione dai play off scudetto è già archiviata. La Tonno Callipo è proiettata verso un nuovo importante appuntamento. I giallorossi prenderanno parte, insieme ad altre otto squadre, ai quarti di finale per l’accesso alla prossima Challenge Cup

Dunque si apre un altro capitolo per la squadra di coach Kantor. Una stagione senza fine. La Tonno Callipo quindi disputerà il quarto di finale giocando al meglio delle 3 gare su 5. Si inizia domenica 26 marzo al PalaValentia. Avversario: Ravenna.

I giallorossi quindi inizieranno con Gara 1 proprio davanti al pubblico di casa. Si andrà avanti con Gara 2 in trasferta a Ravenna. gara 3 domenica 9 aprile al Pala Valentia. Eventuale Gara 4 al Pala De Andrè e finale nuovamente in casa in programma, rispettivamente il 12 e il 16 aprile.

Fattore palazzetto. I giallorossi capitanati da Coscione quindi avranno la possibilità di sfruttare al meglio il fattore palazzetto, disputando in casa le gare fondamentali.



Al termine della Final Four, che si disputerà su campo neutro nella due giorni del 22-23 aprile, la vincitrice strapperà di diritto il pass alla Challenge Cup 2016-17.

Un finale di stagione pieno di emozioni e traguardi ancora da scrivere per la Tonno Callipo, con la possibilità di riscattare quelli mancati.

Maria Chiara Sigillò