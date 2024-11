I giallorossi affronteranno proprio i patavini nel primo turno del torneo tricolore. Si giocherà al PalaValentia il 14 o il 15 dicembre

Saracinesca abbassata sulla prima parte di campionato in Superlega. Un turno, l’ultimo prima del giro di boa, fondamentale per definire la griglia di coppa Italia.



Decisiva per immettersi sulla corsia preferenziale del torneo tricolore. Quella che cercava la Callipo in quel di Latina. Lì dove i giallorossi strappano un punto che basta e avanza per difendere l’ottava piazza e giocarsi l’ottavo di finale in casa con il supporto del proprio pubblico. A dare una grossa mano, in questo senso, ai tonni di Vibo ci ha pensato Verona che, in barba ai pronostici ed agli arzigogolati incastri possibili, ha dato una severa lezione a Padova bloccando i patavini al 9° posto.



E sarà proprio la formazione veneta a sfidare la Callipo tra mercoledì 14 e giovedì 15 dicembre nel primo turno di coppa Italia. Le altra sfide, invece metteranno di fronte Piacenza e Molfetta, Monza e Ravenna e Verona-Sora. Le vincitrici del primo turno voleranno in Final Eight dove incontreranno le già qualificate Civitanova, eventuale avversario giallorosso, Perugia, Trentino e Modena.