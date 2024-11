Gli emiliani, nonostante un super Patch, sbancano Vibo in quattro set e lasciano in terzultima piazza la truppa di Tubertini, sollevato dall'incarico in mattinata

Il 2018 della Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia si apre con una sconfitta e questa volta anche con un esonero. La compagine giallorossa viene messa ko al PalaValentia dalla Wixo Lpr Piacenza con il punteggio di 1-3 e la società saluta Lorenzo Tubertini. Troppe le nove sconfitte di fila per continuare il viaggio insieme al tecnico emiliano. Risoluzione consensuale e squadra affidata al vice, Antonio Valentini

Vibo-Piacenza: la cronaca

Piacenza parte subito forte, ma ben presto il match viene caratterizzato da un equilibrio punto a punto con tante buone giocate, ma anche con tanti errori da ambo le parti. Piacenza nel finale di primo set sfrutta gli errori giallorossi al servizio, mentre Vibo mostra maggiore vigore nel finale del secondo set trascinata da un ottimo Patch (l’americano chiude la partita realizzando 19 punti con il 56% in attacco). E’ lui a mettere a terra i palloni decisivi e a trovare il muro vincente del 25-23. Piacenza parte forte anche nel terzo set, poi però la Tonno Callipo mostra un buon piglio fino al 14-16. E’ Fei a spezzare la partita in favore dei suoi con la sua serie di battute al salto; Marshall poi con la sua classe fa il resto. E’ duro il contraccolpo per la squadra di casa; coach Tubertini prova svariati cambi, ma Piacenza comanda il gioco doppiando Coscione e compagni (8-16). Sussulto nel finale (15-19), ma è l’ultimo respiro giallorosso. Sono gli emiliani a fare festa, a vincere il set 19-25 e conquistare l’intera posta in gioco.

!banner!

Le dichiarazioni a caldo

Jacopo Massari (Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia): «Partita equilibrata decisa da due tre situazioni, la nostra difficoltà è stata non riuscire ad uscire da qualche rotazione dove c’erano i loro migliori battitori. Peccato per il primo e il terzo set, mentre noi siamo stati bravi nel secondo. La differenza l’ha poi fatta il loro muro-difesa. E’ un momento difficile, ma noi ci siamo, siamo una squadra e un gruppo unito». Leonel Marshall: (Wixo Lpr Piacenza): «Ci voleva, era un periodo particolare per noi, eravamo un po’ giù perdendo terreno dalle altre. Sapevamo che fosse una gara difficile, ma siamo stati bravi a portare a casa i tre punti. Per me questo periodo è stata una sofferenza. Devo ringraziare tutti, allenatore, staff e soprattutto i miei compagni perché mi hanno aiutato a tornare in forma».