I play off restano un obiettivo raggiungibile. A tenere vivo il sogno spareggio scudetto un super prestazione. Quello che serviva alla Tonno Callipo Vibo per mettersi definitivamente dietro le spalle un mese nero, restare sulla scia di Ravenna e giocarsi tutto nell’ultimo e decisivo scontro diretto contro i romagnoli. Al PalaVelentia Latina argina la furia giallorossa per un solo set, portando il match al quarto parziale dopo l’1-2 micidiale imposto da Coscione e compagni in avvio di gara.

Gli uomini chiave. Sugli scudi Batou Geiler, per lo schiacciatore francese 17 punti e 6 ace, l’opposto Michalovic, 22 palloni a terra, ed il libero Davide Marra, praticamente perfetto in seconda linea.

Scontro decisivo. Latina va in vacanza, inutile l’ultima sfida di regular season per la truppa di Bagnoli, Vibo Valentia no. Domenica a Ravenna la resa dei conti. Per volare ai play off scudetto alla Callipo servirà un successo netto. 3-0 3-2 per intenderci. Con tutti gli altri risultati sarà game over sulla stagione

Curiosità. A spingere i giallorossi ai play off anche Tiffany (Tifanny) Pereira, l’opposto della Golem Palmi, nato uomo, che ha fatto parlare mezzo mondo per via della sua transizione sessuale che le ha permesso di esordire in A2 femminile tra le fila reggine.

