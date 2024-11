Una battaglia trascinata fino al tie break. Sotto di due set, la Callipo riapre i giochi, crollando solo nel finale e conquistando un punto che mancava ormai da troppe partite

TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA – GI GROUP MONZA 2-3 (23-25, 17-25. 25-17, 25-23, 14-16)

Al "PalaValentia" si impone Monza per 3 set a 2. Una vera e propria battaglia. Una partita giocata punto a punto dalle due squadre fino alla fine. Vibo sfiora l’impresa arrendendosi solo al tie break. Sotto di due set i giallorossi riaprono i giochi conquistando il terzo e il quarto parziale. La nota positiva c’è. Vibo, trascinata da Lecat e Marra, ritrova se non altro punti. E non accadeva ormai dal 10 dicembre nella partita contro Trento.

Primo e secondo Set

Nel primo set Monza vince sul filo di lana chiudendo il parziale 25-23. Nel secondo a fare la differenza è Finger, Mvp della partita con l’80% in attacco e 9 punti realizzati.





Terzo e quarto set

Nel terzo set arriva però la reazione giallorossa. Valentini sostituisce Massari con Antonov. Una mossa strategica che permette così di conquistare il set e riaprire la partita. Il quarto set diventa una vera e propria battaglia giocata punto a punto. Vibo attacca, Monza risponde riuscendo sempre ad accorciare le distanze. A trascinare la squadra al tie break verso l’impresa è Verhees che piazza il punto del 25-23.

Tie break e l’ impresa sfiorata

Si va al quinto ed ultimo set. Monza sempre lucida e in partita si porta vanti sull’1-4. La Tonno Callipo riporta il risultato in parità sul 9-9. A mettere la parola fine, ai vantaggi, però è Buti ex di turno.

Vibo si arrende sì ma ritrova la giusta determinazione per affrontare la prossima gara, domenica, contro Castellana Grotte, sempre al "PalaValentia", sempre con il solito instancabile pubblico a sostenerla.