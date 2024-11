Le ultime due vittorie hanno incendiato l’entusiasmo tra i tifosi giallorossi che domenica sfideranno lo “Zar” ed il 12 andranno a caccia della storia in coppa contro l’ex Blengini

Anno nuovo. Stesso obiettivo. La Callipo torna in palestra in vista di due sfide decisive. La prima domenica in campionato contro Perugia. L’altra giovedì contro Civitanova in coppa Italia. Un appuntamento alla volta per un doppio fine che potrebbe incendiare definitivamente l’entusiasmo dei supporters giallorossi. Le due vittorie con Molfetta e Milano hanno riportato i tonni vibonesi dietro gli specchietti di Monza e a sole tre lunghezze da Piacenza che oggi occupa la sesta piazza in graduatoria generale.

La posizione in classifica che per una serie di incastri la Callipo potrebbe raggiungere già domenica sera quando il gruppo di Waldo Kantor andrà a far visita al Perugia di Ivan Zaitsev , Monza ospiterà Sora e Piacenza sarà impegnata sul campo della vicecapolista Trentino. Attenzione, battere Perugia, oggi non è proprio una passeggiata. Gli umbri sono reduci da 5 vittorie di fila. Rispetto ad un girone fa, quando Vibo strappò un punto a Buti e compagni, i perugini sono praticamente un’altra squadra. La più in forma del momento. Meglio anche della regina Civitanova, che la Callipo affronterà il 12 gennaio ai quarti di finale di coppa Italia.

Insomma due corazzate per misurare il reale valore del gruppo giallorosso che, tuttavia, ha già dimostrato di potersela giocare contro tutti in questo girone di ritrono. Chiedere a Trento per conferma.