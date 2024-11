Solo un successo potrebbe far continuare il sogno spareggi. Previsto il tutto esaurito a Vibo per i campioni di Chicco Blengini. Grande accoglienza per lui da parte dei tifosi giallorssi. Tra i marchigiani rientra Kaliberda

Non è una partita ma la partita dell’anno. A Vibo Valentia sbarcano i campionissimi di Civitanova. Al PalaValentia si gioca gara 2 dei quarti di finale play off. Grande accoglienza prevista per Chicco Blengini, coach di mille battaglie ieri, l’allenatore numero uno in Italia oggi. Per lui sarà un gradito ritorno tra i tifosi della fossa giallorossa. Come fu lo scorso primo novembre nel pre-gara di campionato.

Rientra Kaliberda. Sul teraflex vibonese nessuna novità tra i biancorossi. Anzi sì, una, il rientro del martello tedesco Kaliberada, anche lui di casa al PalaValentia per aver disputato una stagione in Calabria con la maglia della Callipo. Insomma un’arma in più per Blengini un problema in più per Coscione e compagni, chiamati ad un successo per mantenere vivo il sogno play off.

Serve solo una vittoria. In caso di sconfitta Civitanova volerebbe direttamente in semifinale, la Tonno Callipo sarebbe costretta al lungo stop in attesa degli spareggi per un posto in challenge cup. Un obiettivo a cui il club vibonese spera di dover pensare il più tardi possibile.

Precedenti ed ex. Siamo arrivati a quota 27 precedenti tra le due società e in questa stagione sarà il quinto confronto tra calabresi e marchigiani. Bilancio nettamente a favore della Lube avanti con 21 vittorie rispetto alle 6 conquistate dalla Tonno Callipo. Quattro gli ex di turno: Diamantini tra le fila giallorosse, Blengini, Kaliberda e Corvetta in casa Lube.

Il pre-gara di Davide Marra: «La Lube sta disputando delle grandi prestazioni, è una squadra concreta e che fa della continuità di rendimento la sua forza. Noi rispetto a Gara 1 possiamo fare meglio molte cose, ma dobbiamo considerare il loro livello di gioco con dei fondamentali pazzeschi come battuta e correlazione muro-difesa. Dettò ciò, però, domani sera ce la giocheremo al massimo davanti al nostro pubblico sperando di fare una bella prestazione».

Il pre-gara di Tsvetan Sokolov. «Il nostro obiettivo è affrontare, come sempre, una gara alla volta. Dunque archiviamo subito la bella prestazione in Gara 1 e concentriamoci su Gara 2. Mercoledì dobbiamo giocare, infatti, con la massima determinazione e come se si partisse dallo 0-0. I nostri avversari sicuramente giocheranno al massimo perché è la loro ultima possibilità di proseguire nei Play Off Scudetto, inoltre avranno il vantaggio di scendere in campo in un palasport a loro favore, tutto esaurito e con un pubblico davvero caldo. Per vincere in Calabria ci vorrà una Lube di alto livello».

Probabili starting seven. Blengini potrebbe affidarsi a Christenson al palleggio, Sokolov opposto, Cester (o Candellaro) e Stankovic al centro, Juantorena e Kovar di banda, Grebennikov libero. Coach Kantor potrebbe rispondere con Coscione al palleggio, Michalovic opposto, ballottaggio al centro tra Barone (buono il suo impatto a gara in corso a Civitanova) e Diamantini per affiancare Costa, Barreto Silva e Alves Soares in posto 4, Marra libero.