Nella doppia sfida per un posto ai Mondiali in Russia ci sarà anche il centrocampista del Crotone, Marcus Rohdèn

C’è anche un pezzo di Calabria attuale nella sfida che domani varrà mezzo pass d’accesso ai prossimi mondiali di Russia. Si chiama Marcus Rohdèn ed è un giocatore del Crotone.

Nella città pitagorica è già un idolo

Poche parole. Grandi sorrisi e prestazioni sempre sopra la sufficienza. Gli sono bastati pochi mesi per entrare nel cuore dei tifosi rossoblu. Pochi mesi e qualche gol pesante. Che non guasta mai per entrare nelle grazie della tifoseria. Rohdèn, centrocampista 26enne è un punto fisso della Nazionale svedese ed uno stacanovista in Calabria. Nicola lo ha usato praticamente sempre.

Qualità, quantità e gol

Dal primo minuto o partita in corso, lui ha risposto sempre “presente”. In questa stagione ha segnato la rete del definito 2-0 contro il Benevento e quella che ha spaccato gli equilibri contro il Torino. I tifosi pitagorici, come detto, stravedono per lui. Ma domani, c’è da giurarci, anche a Crotone nessuno farà il tifo per la sua Svezia. La Nazionale non si discute. Anche se sei un idolo.