Nella direzione che resterà in carica per il quadriennio 2025/2028 anche i consiglieri Bruno, Bonifiglio, Rocca e Flecca

Nei locali di un noto albergo marino di Catanzaro si è svolta l’assemblea elettiva per il quadriennio olimpico 2025/2028 del Comitato Regionale Fita Calabria (Federazione Italiana Taekwondo).

Alla presenza dei presidenti delle società affiliate, i consiglieri in rappresentanza dei tecnici e degli atleti si sono svolte le procedure per eleggere il presidente del Comitato ed i componenti del consiglio direttivo.

Il direttivo

Al termine dei lavori, è stato confermato alla guida del Taekwondo regionale il dottore commercialista catanzarese Giancarlo Mascaro che sarà coadiuvato nei prossimi 4 anni rispettivamente dai maestri Carlo Bruno e Cosimo Getano Bonifiglio in qualità di consiglieri; da Zaira Rocca in rappresentanza dei tecnici e dal pluricampione italiano Antonio Flecca per gli atleti.

A chiusura dei lavori, gli eletti hanno ringraziato le società per la fiducia riposta confermando di essere già al lavoro per i prossimi appuntamenti sportivi previsti già a partire dal mese di marzo.