Ilaria Nicoletti, 12 anni di San Giovanni in Fiore, rappresenterà l'Italia ai Campionati Europei Cadetti che si svolgeranno da giovedì a sabato a Belgrado in Serbia. Sarà l'unica atleta calabrese a combattere sul tappeto serbo nella categoria -144. Un altro obiettivo raggiunto per l'atleta del Taekwondo in Fiore, guidata da Zeno Mancina e Jessica Talerico, che dopo il secondo posto e la medaglia d'argento ai Serbia Open 2023 G1/E1 Championship a Belgrado nella Categoria Cadetti 144 centimetri, punta ad ottenere un altro risultato positivo a conferma della crescita stagionale.

Una convocazione importante per la Nicoletti, già oro ai Campionati Nazionali Cadetti a Bari e argento alla Coppa Italia (The Olimpyc Dream Cup) e la convocazione in nazionale con i Mondiali di Sarajevo, uscendo ai quarti contro la coreana Lee Geunmi diventata campionessa del mondo. Ma sarà un appuntamento speciale anche per uno dei suoi maestri, Zeno Mancina, che farà parte dello staff azzurro che guiderà il gruppo atleti nella difficile competizione. Mancina completerà lo staff formato da: Claudio Treviso, Giovanni Lo Pinto, Giuseppe Sottile, Steven Baglivo, Simone Longarini, Antonella La Pietra, Pietro Fugazza, Domenico Greco, Antonio Cutugno, Concetta Di Lauro, Khaldoun Lafi e Flavio Dromì (Staff medico)

Una "doppia convocazione" importante a conferma della crescita del Taekwondo calabrese e del movimento nato in Sila a San Giovanni in Fiore, trainati dai risultati da Simone Alessio. L'atleta catanzarese è diventato campione mondiale a Baku nel 2023 negli 80 chilogrammi, vincendo la medaglia d'oro al Gran Prix di Roma e il titolo di campione europeo nel 2022.