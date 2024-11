Alessio Catalano è originario di Scilla e star di Instagram. Ha trasformato la sua passione per il pallone in una ragione di vita (e di lavoro). Scopre nuovi talenti, li affianca e li promuove sulla sua pagina da 100mila follower: «Le grandi squadre dovrebbero prestare più attenzione alla Calabria»

Sono tanti i figli della Calabria che si stanno distinguendo in vari settori in tutta Italia. Donne e uomini che si mettono in gioco, rischiano per inseguire i propri sogni e li realizzano. Tra queste personalità brillanti c'è Alessio Catalano, un ragazzo di origini calabresi che si sta affermando nel panorama calcistico nazionale. Difatti, è tra i più giovani scopritori di talenti calcistici italiani.

Alessio Catalano è un ventunenne, residente a Milano, ma originario di Scilla. È rimasto molto legato alla terra di provenienza (Entrambi i genitori sono calabresi, così come i nonni). Alessio è un ragazzo con una fortissima passione per il calcio, che l'ha spinto a diventare, in poco tempo, un esperto scopritore di talenti e gestore della pagina Instagram "Il bello del calcio" da oltre 100.000 followers. Sta riscuotendo un successo enorme, crescente, tanto da diventare un'istituzione e punto di riferimento per i tanti che lo seguono costantemente.

Conosciuto come “Il Cata”, da anni, si documenta e si reca personalmente sui vari campi d'Italia per scoprire i talenti del futuro e aiutarli ad emergere. «Il mio cuore calabrese mi spinge ad osservare con attenzione la situazione calcistica del sud Italia e sono amareggiato nel constatare le difficoltà che attraversano tante Società - afferma Catalano -. È un problema da affrontare. Ci sono mancanze di infrastrutture e così si perdono molti potenziali talenti che potrebbero fare benissimo se venissero valorizzati di più. C'è bisogno di persone che abbiano voglia di fare e di investire. Desidero porgere un appello diretto agli osservatori dei top club: spingete la vostra ricerca in tutta Italia e scoprirete che anche al sud crescono autentici campioni».

Alessio Catalano studia ogni giorno per essere il migliore e per raggiungere i suoi obiettivi. Con i giovani calciatori che visiona condivide la caparbietà e il desiderio di inseguire i propri sogni. La sua storia è l’esempio che con ambizione, dedizione, coraggio di credere in sé stessi e nelle proprie idee, è possibile costruire qualcosa di grande.