Il campionato di promozione (girone B) si conferma ancora una volta tra i più difficili dell'ultimo decennio. Almeno quattro squadre candidate alla vetta e trascinate dall'illuminazione (anche) dei singoli. La ventesima giornata ha portato in dote gol e giocate poiché, in un equilibrio così sottile come questo, diventa fondamentale anche la singola giocata.

Come settimanalmente accade, dunque, ecco stilata la top 3 da parte della redazione sportiva di LaC News24 che sceglie i tre migliori giocatori della giornata secondo il seguente criterio: dieci punti per il primo posto; sette punti per il secondo posto; quattro punti per il terzo posto.

La top 3

In cima alla top 3 del ventesimo turno, questa volta, ci va Ten Lopez. Il centravanti argentino, infatti, si conferma arma in più della Virtus Rosarno e dopo l'eurogol in sforbiciata annullato la scorsa settimana, l'attaccante amaranto si rifà contro il San Nicola-Chiaravalle siglando una doppietta aprendo e chiudendo la rimonta, scacciando così i fantasmi di un altro passo falso. Ed è una doppietta che vale l'allungo in vetta, dunque meritati i dieci punti nella top 3.

Secondo posto per Jonathan Martinez, sempre più pilastro del Melito. L'attaccante mette il suo timbro anche nel derby contro la Pro Pellaro, siglando il gol (pesante) del nuovo vantaggio dopo un'azione da manuale e che evidenzia tutte le sue qualità tecniche.

A completare la top 3 ci pensa Sebastiano Lupo che, per un pomeriggio, ruba la scena al compagno di squadra Luis Carlos Simigliani. L'esterno offensivo del Bianco è infatti il man of the match nel successo contro la Deliese, siglando i gol decisivo e che porta a cinque vittorie su cinque in questo girone di ritorno il cammino dei suoi.