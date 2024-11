The Fab Four? No, non stiamo parlando dei Beatles ma dei migliori quattro giocatori del ranking Atp di Tennis: Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev e Jannik Sinner ad affrontarsi domani nelle semifinali dell’Atp Finals in corso al Pala Alpitour di Torino. È stata la vittoria del numero 2 del ranking Carlos Alcaraz contro il russo Daniil Medvedev in due set (6-4, 6-4) a decretare la classifica finale del gruppo rosso e gli accoppiamenti del penultimo atto del Torneo dei Maestri, che si concluderà con la finale di domenica.

Sinner-Medvedev

La vittoria di Alacaraz ha decretato la vittoria del girone per lo spagnolo ai danni del russo e il rivale di Jannik Sinner rendendo inutile per il passaggio del turno la sfida tra il tedesco Alexander Zverev e Andrej Rublev. Una sfida quella tra Sinner e Medvdev, che nella stagione si è vista quattro volte con un parziale in parità: 2-2. Le vittorie azzurre sono arrivate negli ultimi incontri che sono valsi ben due titoli per il ventiduenne di San Candido in provincia di Bolzano a Pechino (7-6, 7.6) e a Vienna (7-6, 4-6, 6-3). Prima solo vittorie russe (6) su 8 incontri. Sabato alle 14.30 la sfida vale l’accesso alla finale dell’Atp Finals.

Alcaraz-Diokovic

Nell’altra semifinale saranno il numero 1 ed il 2 del ranking a sfidarsi per l’accesso in finale. Alcaraz ha conquistato il primo posto nel girone rosso, mentre Djokovic è arrivato secondo, dietro Sinner. Djoker ha perso la partita con il tennista azzurro e ha battuto Rune e Hurkacz, subentrato all’infortunato Tsitsipas. Quattro gli scontri tra i due, in perfetta parità la sfida (2-2) con il tennista spagnolo che ha vinto la finale di Madrid (6-7, 7-5, 7-6) nel 2022 e la finale di Wimbledon in questa stagione. Il serbo ha vinto in questa stagione la finale del Roland Garros (6-3, 5-7, 6-1, 6-1) e quella di Cincinnati (5-7, 7-6, 7-6). Al Pala Alpitour alle 21 la quinta sfida della storia decide chi lotterà per il titolo di Maestro 2023!