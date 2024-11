La sfida-spettacolo in Arabia si aprirà con il duello tra Jannik e Daniil: il vincente sfiderà Djokovic in semifinale. Nadal attende uno tra Alcaraz e Rune

Il torneo-esibizione più ricco del mondo, il Six King Slam, prenderà il via oggi a Riad in Arabia Saudita. Una formula nuova con le leggende del tennis Djokovic e Nadal ad attendere in semifinale i vincitori dei due quarti di finali tra Sinner-Medvedev e Alcaraz-Rune.

Un torneo che vale 6 milioni

Un montepremi da "nababbi" per i partecipanti al torneo più ricco del mondo con un 1,5 milioni di euro a ogni partecipante e ben 6 milioni di euro per chi alzerà il trofeo. Un torneo che conferma la voglia dell'Arabia Saudita di puntare sul tennis mondiale. Una volontà anticipata dalla Riyahdh Season Cup nel dicembre 2023, con l'esibizione tra Djokovic e Nadal, l'organizzazione Next Gen Atp Finals di Gedda (fino al 2022 a Milano) e con la nomina di Nadal come ambasciatore della Federazione. Ma l'obiettivo degli sceicchi è quello di riuscire a introdurre in calendario un nuovo Masters 1000 a Riad a partire dal 2025, prima degli Australian Open.

Si parte con Sinner-Medvedev e Alcaraz-Rune

Sarà l'ennesimo scontro nel 2024 tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev (18.30) ad aprire il Six Kings Slam a Riad nel primo quarto di finale del torneo-esibizione in Arabia Saudita. Gli scontri diretti tra i due sono tornati in parità (7-7) dopo l'ultima vittoria del numero uno al mondo nei quarti di finale del Masters1000 di Shanghai, poi vinto da Sinner in finale contro Djokovic. Scontro che non andrà ad aggiornare il conteggio degli scontri diretti a livello Atp. Nel secondo quarto di giornata si affronteranno lo spagnolo Carlos Alcaraz e il danese Holge Rune, una sfida che manca dai quarti di finale di Wimbledon 2023.

Domani le semifinali e sabato le due finali

Le semifinali sono in programma giovedì 17 ottobre, con la prima con Djokovic alle 18.30 e la seconda con Nadal (tra i più attesi in Arabia Saudita dopo l’annuncio del ritiro a novembre in Coppa Davis) a seguire. Il Six Kings Slam si fermerà per un turno di riposo venerdì, a causa del regolamento Atp che prevede che i tennisti professionisti non possano partecipare a eventi di esibizione, contemporanei a tornei ufficiali, per più di due giorni consecutivi. Il giorno più atteso a Riad sarà sabato 19 ottobre con in programma le due finali: la sfida per il 3°/4° posto, alle 18.30, con la finalissima 1°/2° posto non prima delle 20.