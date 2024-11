FOTOGALLERY | Nella Capitale si sono ritrovati quasi 400 tennisti per l'appuntamento clou del circuito amatoriale. Sedici gli atleti calabresi che si sono sfidati a colpi di dritti e rovesci. Nel doppio misto la coppia Dotro-Chindamo è arrivata in semifinale

Da venerdì 22 a domenica 24 ottobre, Roma è stato il centro del tennis amatoriale italiano. Nella Capitale si è infatti disputato, sui campi del Salaria Sport Village e del Foro Italico, il Master Finale del Gazzetta Tpra Challenge. Circa 400 atleti, provenienti da ogni angolo d’Italia si sono dati battaglia in uno degli appuntamenti fra i più attesi della stagione tennistica.

Il Gazzetta Tpra Challenge è l’epilogo di una serie di tappe che si sono svolte nei mesi scorsi in tutta Italia con oltre 28mila giocatori impegnati in tutta la Penisola e più di 1.200 circoli tennistici coinvolti. A suon di dritti e rovesci i vari vincitori delle classifiche locali si sono conseguentemente qualificati per la fase finale di Roma, per contendersi i 12 titoli messi in palio.

Fra i partecipanti anche 16 tennisti calabresi che hanno gareggiato nelle varie categorie. Nel doppio misto ottimo risultato per la coppia formata da Pasquale Dotro e Gabriella Chindamo (nella foro a sinistra) che hanno chiuso la competizione arrivando fino alla semifinale.

Il 2021 di Tpra non finisce qui, già dalla prossima settimana infatti proseguiranno i numerosi tornei che caratterizzano un movimento che dal giorno zero ha fatto dell’apertura a tutti gli appassionati il proprio punto di forza.

L’appuntamento con il circuito Gazzetta TPRA Challenge è invece fissato per la prossima stagione, quando ripartirà la caccia al sogno Foro Italico.

Ecco i calabresi che sono stati impegnati sulla terra rossa di Roma nella Fase Nazionale TPRA Gazzetta

All Star M

- Marco Caroleo

- Franco De Stasio

All Star F

- Lucia Saturno

- Anastasia Papello

Open M

- Fortunato Calabrò

- Silvio Fiorenza

Open F

- Rosaria Fazzari

- Tiziana Silvestri

- Clara Solla

Entry L. M

- Giulio Gemelli

- Giuseppe Iannone

Entry L. F

- Stella Santoro

Doppio F

- Emmarita Grasso/Irene La Puzza

Doppio Misto

Pasquale Dotro/Maria Gabriella Chindamo

Le finali

Open Maschile: De Pisapia b. Caporale 7-5

Open femminile: Gentili b. Broglia 6-2

Doppio maschile: Papi/Vannucchi b. Michielin/Finco 7-6

Doppio femminile: Travagliati/Buccheri b. Bardelli/Bonomi 6-4

Doppio misto: Ferrentino/Chiangone b. Sontacchi/Dal Balcon 6-2

Entry Level L50 maschile: Mascolo b. Saccenti 7-5

Entry Level L50 femminile: Pappalardo b. Mazzaferro 6-4

All Star maschile: Bastianelli b. Ghedini 6-3

All Star femminile: Balduzzi b. Cavicchi 6-4

Open maschile (non ago): De Masi b. Bonfiglio 6-3

Entry Level L50 maschile (non ago): Cabras b. Benuzzi 6-4