Apoteosi Jasmine Paolini a Wimbledon! La 28enne di Castelnuovo di Garfagnana vince in tre set contro la croata Donna Vekic (2-6, 6-4, 7-6) e conquista per la prima volta una finale in uno Slam. È la prima finale sull'erba inglese per un'azzurra che entra nella storia del tennis italiano. Una vittoria che gli vale la conquista dell'ultimo di Wimbledon, dopo la finale poi persa del Roland Garros (una "doppietta" che arriva molti anni dopo quella di Serena Williams del 2015).

La partita

La Paolini perde un primo set senza storia (6-2), ma reagisce e conquista il secondo (6-4). Nel terzo e decisivo set, la Paolini va sotto due volte di un break, trova la forza di rientrare nel match e con una prestazione "maiuscola" si impone al tie break 7-6 (10-8). Sabato sul centrale affronterà la vincente di Krejcikova-Rybakina.