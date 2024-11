Il tennista azzurro vince per la prima volta contro il numero 1 del ranking mondiale in “casa” nel torneo dei “maestri” e fa esplodere la gioia del Pala Alpitour

Una battaglia durata tre ore e nove minuti in un'atmosfera elettrica davanti a più di quindicimila persone. Jannik Sinner batte per la prima volta Novak Djokovic (7-5 6-7 7-6) nel torneo dei “maestri a Torino e vede la semifinale dell’Atp Finals. Una partita iniziata già nel pomeriggio durante gli allenamenti, l’affetto per il giovane azzurro ha travolto le ore prima del match. Una sfida a tratti "epica", con momenti di tensione tra il tennista serbo ed il pubblico, prima dell’esplosione finale per la vittoria nel tie-break del terzo set.

La partita

Una gara spettacolare tra i due che hanno iniziato subito a ritmi altissimi. Servizi spesso decisivi e bordate da fondo campo. Basti pensare che all'inizio del primo set non si è praticamente giocato: battute vincenti una dopo l'altra da ambo le parti. Solo al sesto game Sinner ha messo a segno il primo 'vincente' in uno scambio. Il servizio l'ha fatta da padrone fino al 5-5, quando un errore di Djokovic ha permesso all'azzurro di realizzare il break e di chiudere il primo set 7-5. Il Pala Alpitour è esploso quando la palla del serbo si è fermata in rete, gli spalti sono diventati una bolgia.

La musica non cambia nel secondo set. Djokovic avanti nel punteggio e Sinner sempre pronto a riagguantarlo. Il giovane azzurro ha messo in mostra grande solidità, Djokovic spesso ha faticato a sostenere gli scambi e si è innervosito. Ha anche litigato con il pubblico, ha protestato con il giudice di sedia. Ma ha tenuto sempre la testa avanti. In un Pala Alpitour ribollente di tifo: "Jannik, Jannik, Jannik" dagli spalti. Si è così arrivati al tiebreak. Tensione altissima. Sinner va avanti, sbaglia una 'demi-volée', viene raggiunto e superato. Djokovic si porta sul 6-4, poi mette in rete una palla facile. Nel set point decisivo il serbo ha realizzato un ace, ma l'arbitro ha chiamato il net: tutto a rifare. Nessun problema per Djokovic che ha chiuso con il servizio.

Il terzo set vede il numero uno del ranking. Al sesto gioco Sinner è riuscito a togliere il servizio all'avversario e a portarsi sul 4-2. Neanche il tempo di esultare che è arrivato il contro-break, tutto da rifare. La partita è filata via fino al 6-6. Il pubblico in fibrillazione. Ma questa volta al tiebreak Jannik è stato implacabile, portandosi sul 5-0, poi sul 6-2, per poi chiudere il match con l'ennesimo smash. Esplode il Pala Alpitour di Torino, Jannik ha battuto per la prima volta Djokovic e vede la semifinale ad un passo. Giovedì, contro Holger Rune, che ha vinto per il ritiro di Tsitsipas dopo 3 game, un'altra battaglia per accedere alla semifinale del torneo più importante nell'anno. Con questa adrenalina si può!

Il tennista azzurro: «Ragazzi, abbiamo vinto insieme»

A fine match un felice Jannik Sinner ha raccontato le sue emozioni. «Sono riuscito a giocare i punti più importanti nel modo migliore. Ho avuto un po' di tensione quando ho perso il secondo set, ma con voi abbiamo vinto insieme. E stata una partita molto tattica, ho cercato di giocare il terzo set un po' meglio, soprattutto nei momenti importanti. È stata una montagna russa, ma oggi (ieri) alla fine sono riuscito a uscirne più alto di lui».