Una luce in fondo al tunnel? Forse ancora è troppo presto per dirlo dopo gli ultimi mesi segnati da infortuni, ritiri e rinunce. Ma le prove sull'erba dell'Atp250 di Stoccarda e la vittoria in semifinale nel derby azzurro contro Lorenzo Musetti (6-4,-6-0) hanno rimesso in "vetrina" un Matteo Berrettini che cercherà il tris sull'erba tedesca per preparare al meglio Wimbledon.

Il 28enne tennista romano, che ha vinto le edizioni del 2019 e del 2022, affronterà oggi pomeriggio (ore 13) nella finale del torneo tedesco il 23enne inglese Jack Draper, numero 40 del ranking Atp, che ieri si è sbarazzato velocemente nell'altra semifinale dell'americano Brandon Nagashima in due set (6-3, 6-3). Tra i due non ci sono precedenti con l'italiano che cerca la vittoria del rilancio definitivo e il britannico che va a caccia del primo titolo in carriera.

Una sfida importante per Berrettini che con un successo nel torneo tedesco otterrebbe il secondo successo del 2024: il 28enne romano ad aprile avevo conquistato l'Atp250 sulla terra rossa di Marrakech prima di un altro stop di due mesi per un nuovo infortunio. Da lì in avanti Berrettini ha giocato una sola partita, a Montecarlo nel primo turno perdendo contro Kecmanovic, prima della rinuncia per infortunio Internazionali d'Italia e al Roland Garros di Parigi. Tra meno di tre ore la possibilità di rivedere la luce... in finale contro Draper a Stoccarda!