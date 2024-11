Obiettivo Australian Open, primo Slam del 2024, che prenderà il via domenica 14 gennaio con l’inizio dei tabelloni principali, per chiudersi con l’atto finale due settimane dopo, domenica 28 gennaio. Sarà il torneo del rientro per Matteo Berrettini, che nonostante gli ultimi problemi al piede nel periodo natalizio ha sciolto i dubbi ed è volato in Australia.

Allenamento con Tsitsipas sulla Rod Laver Arena

Matteo Berrettini e Stefanos Tsitsipas si sono ritrovati per una seduta di allenamento sulla “Rod Laver Arena”. Una sessione di allenamento per preparare il rientro nel tour in occasione dell'Australian Open - primo Slam dell'anno al via domenica - ad oltre quattro mesi dall'ultimo match ufficiale giocato, con il ritiro a causa dell'infortunio alla caviglia destra nel match di secondo turno dello Us Open contro il francese Rinderknech.

In Australia con un nuovo allenatore

Insieme a lui anche Francisco Roig, il tecnico che ha lavorato a fianco di Rafael Nadal per 17 anni. Oggi per Berrettini una doppia sessione di allenamento per un totale di quasi tre ore.

Numero 15 nella classifica Atp

Il tennista romano, che da questa settimana è precipitato al numero 15 del mondo grazie alla scadenza dei punti della United Cup 2023, è comunque in tabellone nel primo Major della stagione (l'entry list è stata compilata quando era numero 92) ma ovviamente non potrà essere testa di serie.