La coppia numero uno del tennis azzurro batte in finale l'argentino Andres Molteni e il brasiliano Fernando Romboli in due set (6-4 6-0). Terzo trofeo stagionale dopo Adelaide e Rotterdam

Ancora un trionfo in questo 2025 per Simone Bolelli e Andrea Vavassori. La coppia azzurra ha vinto il torneo di doppio ad Amburgo, battendo in due set (6-4, 6-0) l'argentino Andres Molteni e il brasiliano Fernando Romboli. Per la coppia azzurra è il sesto titolo conquistato insieme, il terzo in questa stagione. La super coppia italiana, già protagonista alle Atp Finals di Torino della passata stagione, conquista il titolo del torneo tedesco dopo le vittorie ad Adelaide ad inizio stagione e a Rotterdam a febbraio. Una vittoria che darà una spinta maggiore a Bolelli e Vavassori, tra le coppie favorite per la vittoria al Roland Garros.

«Abbiamo giocato un gran tennis»

Felicissimi per il successo ottenuto ad Amburgo Simone Bolelli e Andrea Vavassori. «Non venivamo da un periodo facile, abbiamo giocato un gran tennis per tutto il torneo. La finale è stata la ciliegina sulla torta», ha commentato Bolelli. «Ci siamo messi in discussione, le partite si vincono e si perdono ma la nostra forza è essere un team unito», ha spiegato Vavassori.