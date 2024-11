Parla italiano, anzi parla calabrese e catanzarese uno dei trofei assegnati questa settimana nei tornei del Circuito ITF Junior di Tennis in giro per il mondo. Grazie a Matteo Covato, tesserato della Calabria Swim Race, andato a segno sulla terra del Cairo, in Egitto. Nella finale dell'"Egy6 Smash ITF Junior", torneo di categoria J60, il 18enne siracusano ha confermato il suo ruolo di favorito numero uno del seeding battendo 6-2 7-6 (1) l'egiziano Karim Mabrouk, quarta testa di serie. Per il tennista siciliano, grande protagonista nel campionato disputato con la Calabria Swim Race di Catanzaro, si tratta del primo titolo ITF conquistato in carriera. Un momento di enorme significato e di crescita personale per Matteo e per la società che mira sempre più alto.

«Una grande soddisfazione – ha dichiarato il presidente della Calabria Swim Race Domenico Gallo – per la nostra società e soprattutto per il ragazzo che continua il suo percorso di crescita con risultati di livello assoluto. Matteo Covato ha dimostrato e dimostra di essere un talento di livello nazionale. Possiede tutte le carte in regola per raggiugere traguardi importanti e merita di ottenere questi grandi risultati sportivi per determinazione e capacità. Sono molto contento per il nuovo traguardo raggiunto, ma devo affermare che in questa stagione Matteo Covato ci ha abituato a queste grandi prestazioni e risultati».