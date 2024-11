Caterpillar Jannik Sinner a Indian Wells! Batte in due set (6-3-6-3) nei quarti di finale sul cemento californiano il tennista ceco Jiari Lehecka e conquista la semifinale. Il numero 3 del ranking raggiunge la diciannovesima vittoria consecutiva (non perde dall'Atp Finals di Torino con Novak Djokovic) e conferma il risultato ottenuto nell'edizione 2023. Una sfida senza storia con il 22enne azzurro che ha giocato una gara a ritmo elevato, con l'avversario che non è riuscito in più di un'occasione a tenere lo scambio, chiudendo il match in un'ora e 28 minuti. Ora Sinner in semifinale affronterà il vincente tra Alcaraz e Zverev.

La partita

Secondo set

Sinner chiude con il servizio: 6-3

IL numero 3 del ranking chiude con il servizio. Ora attende in semifinale il vincente tra Alcaraz e Zverev

Lehecka salva tre match point: 5-3

Sinner continua a spingere e conquista tre match point che Lehecka salva con il servizio: 5-3

Sinner tiene il servizio: 5-2

Nel settimo Sinner non rallenta il ritmo e continua a mettere in difficoltà Lehecka, ma il game va ai vantaggi, prima che il tennista azzurro chiude il game grazie all'ennesimo errore del tennista ceco: 5-2

Lehecka si salva con due ace: 4-2

L'inerzia della partita è per Sinner, con il numero 32 del ranking che si salva con due ace: 4-2

Sinner consolida il vantaggio: 4-1

Sinner va sotto 0-15, ma conferma il break nel quinto game, con Lehecka che forza per tenere lo scambio ma continua ad essere falloso: 4-1

Arriva il break per Sinner: 3-1

Nel quarto game il tennista ceco salva una palla break, prima di cedere il servizio a Sinner, che vola sul 3-1

Sinner tiene il servizio: 2-1

Nel terzo game è Sinner a tenere il servizio portandosi sul 2-1

Lehecka pareggia i conti: 1-1

Lehecka soffre le raffiche di vento sul campo numero 2 di Indian Wells e con un po' di fatica conquista il secondo game: 1-1

Parte bene Sinner: 1-0

Il tennista azzurro tiene il servizio di apertura nel primo game: 1-0

Primo set

Sinner avanti un 1-0

Un doppio fallo, due errori "pesanti" di Lehecka regalano due palle set a Sinner che non riesce a concretizzare. Sul 40-40 l'azzurro è aiutato dal nastro per la terza palla break, che vale il primo set per l'azzurro in 39': 6-3

Sinner salva una palla break e tiene il servizio: 5-3

Nell'ottavo game Sinner parte bene con due ace, prima di concedere una palla break all'avversario, salvata con un servizio vincente. L'azzurro non cede di un millimetro e si porta sul 5-3.

Lehecka resta in scia all'azzurro: 4-3

Due ace, un errore di Sinner e un punto vinto a rete consentono a Lehecka di portarsi sul 4-3

Sinner con il sevizio conquista il 4-2

Tre servizi vincenti e una palla in rete di Lehecka valgono il 4-2 per Sinner

Lehecka soffre ma conquista il quinto game: 3-2

Combattuto il quinto game con Lehecka che deve sudare per restare in contatto con l'italiano: 3-2

Break consolidato, Sinner avanti 3-1

Parte sotto 0-15, ma recupera con il servizio e conferma il break conquistato nel terzo game. L'azzurro è avanti 3-1

Sinner conquista il break: 2-1

Nel terzo game arriva il break del numero 3 del ranking Atp. Due volte sul 40-40, l'azzurro trova con un passante il punto che vale il 2-1

L'azzurro si porta sull'1-1

Sinner tiene il suo turno di battuta, recuperando da 0-15: 1-1

Lehecka parte bene: 1-0

Sinner vince il primo punto in risposta, ma Lehecka tiene a 30 il servizio d'apertura: 1-0