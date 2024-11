Cosentino e con una militanza nella capitale, nel 2021 ha conquistato anche il titolo di campione regionale. Grande la soddisfazione della società catanzarese per il nuovo acquisto: «Vogliamo essere protagonisti anche in questa stagione»

Dopo la composizione dei prossimi giorni di serie C diramati dal Comitato regionale arriva il primo ruggito del tennis catanzarese. Strepitoso colpo di mercato messo a segno dalla neopromossa Calabria Swim Race del duo Domenico Gallo e Mirarchi Mirella. La società, dopo la vittoria del campionato di Serie D (quarta promozione in cinque anni), comunica di aver acquisito le prestazioni sportive a titolo definitivo dell’atleta Andrea Grazioso.

L’atleta cosentino, classe 1993, ha raggiunto l’accordo nei giorni scorsi con la società catanzarese dopo la trattativa chiusa e portata avanti direttamente dal presidente Domenico Gallo, dal direttore sportivo Fabio Grillo e dal responsabile Prima Squadra Raffaele Staglianò.

Chi è Andrea Grazioso

Andrea Grazioso, alto 1,82 cm peso 72 kg, in carriera è cresciuto nel settore giovanile del Tennis Club Cosenza dove ha militato dal 2002 al 2009; poi il passaggio nella società romana Nuova Tennis Sant’Agnese che gli ha consentito di entrare a far parte dell’Accademia del Tennis.

Il rientro in Calabria nel 2013 con il Circolo Polimeni dove l’atleta ha disputato diversi campionati e conquistato numerose vittorie anche in serie A. É il numero uno in Calabria e a dirlo é la classifica (2.2) ma anche il titolo di campione regionale conquistato nel 2021. Nel suo score oltre 50 titoli nazionali open e vittorie importanti con Safranek (180 Atp), Pedrini ed Alvarez (220 Atp).

In carriera, oltre a svariati titoli e record regionali, ha partecipato a tutte le spedizioni delle rappresentative calabresi risultando il numero uno del tennis calabrese.

La soddisfazione della società

Si veste dunque da “matricola - terribile” la Calabria Swim Race di Catanzaro, che oltre ad un gruppo squadra di livello assoluto conta la presenza in organico del top-player Andrea Grazioso. Soddisfatto dell’acquisto il presidente Domenico Gallo: «Sono molto orgoglioso ed entusiasta di poter dare il benvenuto ad Andrea nella nostra squadra. Acquisto funzionale non solo sotto l’aspetto strettamente sportivo, ma anche alla crescita e allo sviluppo del nostro vivaio e dei nostri giovani atleti. Sono sicuro di aver trovato un altro atleta che cerchiamo da tempo per migliorare le nostre prestazioni a livello regionale e nazionale. Mi è apparso da subito un vero professionista e si è messo a disposizione dei compagni di squadra con grande applicazione. Ho grandi aspettative sul suo conto e sono convinto – ha concluso il presidente- che otterrà grandi risultati personali e di squadra. A giorni completeremo l’organico con un ulteriore innesto di livello assoluto. Vogliamo essere protagonisti anche in questa stagione».