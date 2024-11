Vibo Valentia si conferma teatro del grande tennis regionale. In provincia conclusa la fase calabrese TPRA sui campi del Tennis club Maierato, Sporting Vibo e Tennis Ball. Sette le categorie in gara. Novantacinque gli iscritti che in quattro giorni si sono sfidati a colpi di dritto e rovescio. Giocatori e giocatrici arrivati in provincia da qualsiasi parte della Calabria per agguantare il sogno romano del Foro Italico. Lì dove si svolgerà la fase nazionale del tennis player ranking amateur. Soddisfazione massima per il Tennis club Maierato. Il primo a portare in Regione il Tpra e regia perfetta di una macchina organizzativa che di anno in anno ha saputo coinvolgere sempre più appassionati.

I vincitori: i tornei delle categorie Limit45 maschile, doppio misto e doppio maschile, vinti da Carlo Talarico (Sporting Vibo) e dalle coppie Francesco Scorza-Elisa Palladino(Tennis Club Catuogno) e Giacinto Inzillo (Tennis Ball Vibo)-Carlo Talarico, rispettivamente su Bruno Perugino (Tennis Club Filadelfia Sport) e sulle coppie Fabio Santagata(Tennis Ball Vibo)-Angela De Caria (Asd Atena Pizzo) e Rocco Rizzo-Enrico Barbieri. I rimanenti master si sono svolti sabato 30 e domenica 31 marzo. In questo caso, ad aggiudicarsi il Limt65 maschile è stato Fortunato Rizzo (Tennis Club Maierato), uscito vincente dalla finale disputata contro Giuseppe Currà (Sporting Vibo). Il doppio femminile è andato, invece, appannaggio della coppia cosentina P. Lombardi-A. Conte, che nel match conclusivo ha battuto la conterranea Vivacqua-Mavrenkova.

Open femminile e maschile, andati a Elisa Palladino e Fabio Santagata, usciti rispettivamente vincenti dalle finali disputate contro Angela De Caria e Fortunato Calabrò(Circolo Tennis San Roberto). Tutti i campioni di categoria sbarcheranno adesso a Roma per difendere i colori amatoriali calabresi alle finali nazionali in programma nelle prossime settimane al Foro Italico.