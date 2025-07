L’italo-argentino ha sconfitto in tre set (6-4, 3-6, 6-3) il tennista “orange” in due ore e 7 minuti. Da lunedì sarà numero 46 del ranking Atp

Italia sempre più sugli scudi del tennis! Luciano Darderi ha trionfato nel torneo Atp 250 di Bastad in Svezia. Il tennista azzurro ha sconfitto in tre set (6-4, 3-6, 6-3) l'olandese Jesper De Jong, numero 106 della classifica Atp in due ore e sette minuti. Con questo successo (il secondo in stagione, il terzo in carriera) il 23enne italo argentino da lunedì entrerà nella Top50 della classifica Atp, posizionandosi al 46esimo posto.

Darderi: «È bellissimo»

«È bellissimo. Ero nervoso da ieri sera, è il mio terzo titolo e ho appena 23 anni ed era anche la mia prima volta a Bastad e ho vinto, davvero incredibile». Queste le parole di Darderi nel corso della cerimonia di premiazione. «Sto cercando di restare concentrato e di continuare a crescere e speriamo di continuare così».