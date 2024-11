Eroico Jannik Sinner a Cincinnati! Il numero uno del ranking Atp vince contro il tedesco Alexander Zverev in tre set (7-6, 5-7, 7-6) e conquista l'ultimo atto del Masters 1000 negli States. Una vittoria che arriva al termine di una battaglia senza esclusione di colpi con l'azzurro che ha avuto la meglio su Zverev salvando due set point nel tie-break del primo set, interrotto dalla pioggia mentre l'azzurro era in vantaggio sul 3-2.

È il primo italiano a qualificarsi per la finale di Cincinnati, la sua quinta finale in un Masters 1000 in carriera, la seconda quest'anno dopo la vittoria a Miami. Nell'ultimo atto del torneo americano affronterà l'americano Tiafoe, che nell'altra semifinale ha battuto in rimonta il danese Rune (4-6, 1-6, 7-6).