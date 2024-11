Prima vittoria per Jasmine sulla terra di casa, per Sara un successo che torna dopo 12 anni. La coppia azzurra fa esplodere il centrale al super tie-break con il punteggio di 10-8

L'Italtennis festeggia la vittoria nella finale di doppio femminile agli Internazionali d'Italia di Roma. La coppia azzurra formata da Sara Errani e Jasmine Paolini conquistano il titolo e fanno esplodere il centrale del Foro Italico battendo al super tie-break la coppia formata da Coco Gauff ed Erin Routliffe (6-3, 4-6, 10-8) dopo una battaglia durata un'ora e mezza.

Un successo che arriva dodici anni dopo l'ultimo titolo conquistato da una coppia italiana. Sul centrale del Foro Italico nel 2012 a vincere furono la stessa Errani, insieme a Roberta Vinci che batterono in due set Ekaterina Makarova-Elena Vesnina (6-2, 7-5). Una vittoria foriera di buoni presagi per la coppia italiana che ora affronterà il Roland Garros ma con l'obiettivo di far bene alle Oimpiadi di Parigi della prossima estate.

Errani: «Speriamo con Jasmine di darvi altre gioie»

«Non ci sto ancora creando. Non mi sarei mai aspetta di rivincere a Roma anni dopo. É un giorno speciale, vincere davanti a tutti a questo pubblico è un sogno». È emozionata Sara Errani dopo la vittoria nel doppio donne agli Internazionali d'Italia. «Speriamo con Jasmine di darvi altre gioie», ha aggiunto. Incredula anche Paolini. «É incredibile essere qui con il trofeo in mano, non ci avrei mai creduto a inizio torneo - ha detto la n.12 del mondo - Grazie a Sara, senza di lei sarebbe stato impossibile. É il torneo più bello dell'anno per noi italiani, grazie per aver reso questa manifestazione perfetta».