Parte bene il tennista altoatesino che ha eliminato in tre set l'olandese Van de Zandshulp. Vittoria convincente anche per il ligure che ha battuto l'inglese Adam Walton

Parte con il piede il giusto il cammino di Jannik Sinner agli Australian Open nel primo Slam del 2024 a Melbourne. Il numero 4 del ranking Atp, protagonista assoluto della vittoria dell'Italia in Coppa Davis, tra i favoriti della vigilia per il successo finale, batte l'olandese Van de Zandshulp, numero 59 al mondo, tre set a zero (6-4; 7-5; 6-3). Vittoria netta e nemmeno un set lasciato all'avversario anche per l'altro italiano in gara, Matteo Arnaldi, che batte l'inglese Adam Walton 7-6, 6-2, 6-4.

Sinner: «Bene partire con una vittoria»

«È stata la mia prima partita della stagione e significa molto iniziare con una vittoria», ha commentato Sinner. «Questo è un torneo in cui mi piacerebbe giocare al meglio possibile e spero di poter mostrare di piùnel prossimo turno - ha aggiunto -. Fisicamente mi sento bene, in buona forma, il primo round non è mai facile quindi posso essere contento per oggi». La caccia al primo torneo del Grande Slam è appena iniziata.

Il ritiro di Berrettini

Continua, invece, il momento no di Matteo Berrettini. È ufficiale il suo ritiro dagli Australian Open per un infortunio al piede destro. Ne ha dato notizia l'organizzazione del torneo. Il tennista romano avrebbe dovuto esordire al primo turno contro il greco Stefanos Tsitsipas. Sarà sostituito nel tabellone da Zizou Bergs.