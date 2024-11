Una domenica da incorniciare per il tennis italiano. Poche ore dopo il successo di Jannik Sinner in Olanda arriva la vittoria in finale di doppio di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel torneo Atp250 di Buenos Aires in Argentina.

La coppia azzurra, dopo la sconfitta nella finale degli Australian Open, battono il duo formato dallo spagnolo Granollers e dall'argentino Zeballos in due set (6-2, 7-6).

I due italiani con questa vittoria consolidano il secondo posto nella Race per Torino dopo la finale persa agli Australian Open 21 giorni fa. Per Andrea si tratta del quarto titolo nel doppio, per Simone il dodicesimo, il terzo nella capitale argentina dopo i due vinti al fianco di Fabio Fognini.