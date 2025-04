Il tennista italiano batte l'argentino Baez in due set e conquista l'Atp 250 in Romania. Da domani sarà numero 36 della classifica Atp

Flavio Cobolli vince il suo primo titolo in carriera. Il 22enne tennista toscano conquista il titolo Atp nel 250 di Bucarest battendo in finale l'argentino Sebastian Baez, numero 36, in due set (6-4, 6-4), aggiudicandosi il titolo, alla sua seconda finale in carriera sul circuito Atp.

Da lunedì sarà numero 36

Il tennista italiano con la vittoria nell'Atp 250 di Bucarest fa un bel balzo in classifica. Da domani entrerà nella Top40 salendo al numero 36.