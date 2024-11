È bastata un’ora e 38 minuti a Nole Djokovic per conquistare il titolo del Master1000 di Parigi Bercy e diventare il tennista più vincente al mondo. Superati i gemelli americani Bob e Mike Bryan, leggende del doppio, e fino a poche ore prima padroni del record di vittorie nella storia del tennis. Una finale senza storia tra due tennisti Over30, 36 anni Nole e 32 anni Grigor, con il “cannibale” serbo che ha conquistato i break (tre) nel momento giusto del match ed ha chiuso la sfida senza rischiare quasi mai. Una passeggiata in confronto alle fatiche più dure della semifinale di ieri contro il russo Andrej Rublev.

Palmares da record...con la mente a Parigi 2024

La vittoria nel master1000 francese vale per il tennista serbo il 97° titolo in carriera (preceduto solo dallo svizzero Roger Federer con 103 e dallo statunitense Jimmy Connors con 109) e il sesto dell’anno (Adelaide, Australian Open, Roland Garros, Us Open e Cincinnati) con 51 partite vinte e solo 5 sconfitte. Un campione immenso che ha vinto il primo torneo Atp il 23 luglio 2006, ad Amersfoort in Olanda, all’età di 19 anni, battendo Massu in finale (7-6, 6-4). Diciassette anni dopo Joker ha nel palmares 24 titoli del Grande Slam in singolare (10 Australian Open, 3 Roland Garros, 7 Wimbledon e 4 Us Open), 15 Atp 500, 12 Atp 250, 1 Coppa Davis con la nazionale serba, 1 Laver Cup, 1 Atp Cup e la medaglia di bronzo ai Giochi olimpici di Pechino 2008. Nella sua (lunga e spaziosa) bacheca manca solo l’oro olimpico, ma a Parigi 2024 manca ormai poco.

Djokovic: «Un'altra bella vittoria di cui sono orgoglioso»

Stanco ma soddisfatto il campione serbo a fine match: «Giovedì, venerdì e sabato sono state tre partite durissime, ma ho trovato la marcia in più. Inizialmente eravamo entrambi stanchi. Alla fine lui è rimasto a corto di benzina, io ho trovato qualcosa in più per mettere la palla sopra la rete. È un'altra bella vittoria di cui sono particolarmente orgoglioso. Spero che Dimitrov continui a giocare a questo alto livello, gli auguro di ottenere il meglio».

Obiettivo Atp Finals di Torino e Final 8 di Coppa Davis a Malaga

La stagione non è ancora finita con le Finals di Torino ormai alle porte (dal 14 al 21 novembre) e il tennista serbo che ha la possibilità conquistando una sola vittoria (o una sconfitta in un incontro del girone di Carlos Alcaraz) per chiudere l’anno solare in cima al ranking per l’ottava volta in carriera. Un altro record assoluto che di certo non si farà sfuggire. Ma non solo nella Città della Mole Antonelliana cercherà anche di ottenere il settimo titolo in assoluto, superando Roger Federer. Dopo Torino ci sarà la Final 8 di Coppa Davis in programma a Malaga, in Spagna, dal 21 al 26 novembre, con la Serbia che affronterà nei quarti di finale la Gran Bretagna. Record chiama record, con Nole Jokovic che non ha nessuna intenzione di fermarsi.