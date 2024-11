Il cielo di Melbourne continua a splendere di azzurro agli Australian Open. Dal doppio arriva un'altra impresa sportiva con l'accesso in finale Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Il duo azzurro ha battuto in tre set la coppia tedesca formata da Yannick Hanfmann e Dominik Koepfer (6-3, 3-6, 7-6), al tie break finale, vinto per 10 a 5.

Ora la sfida con Bopanna-Ebden per il titolo

La coppia azzurra In finale incontrerà la coppia testa di serie numero 2 formata dall'indiano Rohan Bopanna e dall'australiano Mattew Ebden. Seconda volta per una coppia azzurra in finale agli Australian Open: prima di loro nel 2015 furono lo stesso Bolelli e Fabio Fognini a conquistare non solo la finale ma anche il titolo.