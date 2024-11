Impresa sportiva di Luciano Darderi a Cordoba in Argentina. Il ventiduenne italo-argentino ha conquistato l'Atp250 di Cordoba, torneo sulla terra battuta, battendo in finale Facundo Bagnis (6-1, 6-4) dopo essere partito dalle qualificazioni. Ventitreenne, nato a Villa Gesell il 14 febbraio 2002, si è trasferito in Italia alle età di 10 anni ed è in possesso del passaporto italiano grazie al nonno.

Un torneo perfetto iniziato dalle qualificazioni e proseguito con i successi contro gente come Ofner, Hanfmann e Baez, prima di conquistare il titolo contro Bagnis. Una finale senza storia con con Darderi che ha avuto la meglio del rivale un’ora e 25 minuti in due set senza quasi mai soffrire, conquistando così il primo titolo Atp della sua carriera.

Un'impresa che gli vale l'ingresso nella Top100 del ranking Atp. Il tennista azzurro che prima del torneo di Cordoba deteneva la posizione 136 da oggi sarà il numero 76 al mondo. Un salto triplo per un'atleta che punta a salire ancora in classifica.