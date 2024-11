Impresa Jasmine Paolini agli Australian Open! La ventottenne tennista toscana raggiunge per la prima volta gli ottavi in uno Slam battendo la Blinkova (7-6, 6-4). Una vittoria contro i favori del pronostico per Jasmine: la tennista russa, nel turno precedente, aveva battuto la connazionale Elena Ribakina, testa di serie numero tre, al tie-break decisivo del terzo set con un clamoroso 22-20. La Paolini, autrice di una prestazione a tratti davvero perfetta, con pochissime lacune, chiude il match in 1ora e 27 minuti. Nella seconda settimana di Melbourne la Paolini, affronterà Anna Kalinskaya, numero 75 del ranking Atp, che ha eliminato la statunitense Sloane Stephens. L’unico precedente tra le due risale agli ottavi di finale del torneo di Portoroz 2021, vinto facilmente dalla tennista azzurra.

Paolini, agli ottavi dieci dopo Flavia Pennetta

Una tennista italiana torna agli ottavi di Melbourne dieci dopo l’ultima apparizione. A qualificarsi nell’edizione del 2014 fu Flavia Pennetta. La prima a riuscirsi tra le tenniste italiane fu Daniela Marzano nel 1977. La Paolini battendo Kalinskaya e conquistando i quarti di finale ha la possibilità di raggiungere in questa speciale classifica: Adriana Serra Zanetti (2002), Francesca Schiavone (2011), Sara Errani (2012) e Flavia Pennetta (2014).

Due italiani agli ottavi di Melbourne

Con l’accesso agli ottavi di Jasmine saranno due i tennisti italiani che giocheranno la seconda settimana del torneo di Melbourne. La tennista di Castelnuovo di Garfagnana raggiunge Jannik Sinner nel tabellone maschile. Il numero tre del ranking Atp affronterà stanotte il russo Karen Khachanov, testa di serie numero 15 del torneo. A Melbourne continuare a sognare si può!