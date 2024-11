"Incredibile", è la scritta ricordo sulla telecamera in campo dopo aver vinto il primo titolo WTA1000 della sua carriera. Una gioia sfrenata quella di Jasmine Paolini, che conquista il suo primo 1000 in carriera a Dubai. La 28enne tennista toscana batte in tre set la russa Anna Kalinskaya (4-6, 7-5, 7-5) e fa un balzo importante in classifica.

Paolini e il suo best ranking

La tennista azzurra che ha chiuso il 2023 al 30esimo posto, da lunedì raggiunge il suo best ranking salendo al numero 14 della classifica mondiale. È la terza tennista italiana a vincere un "1000" dopo Flavia Pennetta e Camila Giorgi. Con la vittoria a Dubai Paolini diventa così l'ottava italiana a entrare tra le prime 15 del mondo, dopo Francesca Schiavone (4), Sara Errani (5), Flavia Pennetta (6), Roberta Vinci (7), Silvia Farina (11), Raffaella Reggi (13) e Sandra Cecchini (15). Un quattordicesimo posto che è frutto del grande lavoro svolto con il suo allenatore Renzo Furlan, ex tennista che arrivò fino al numero 19 della classifica Atp.