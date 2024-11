Apoteosi Italia a Malaga! L’Italia batte in finale la Slovacchia e conquista la Billie Jean Cup. È il sesto titolo per l’Italia che vince i singolari con Lucia Bronzetti e Jasmine Paolini contro Viktoria Hruncakova e Rebecca Sramkova. Le ragazze di Tathiana Garbin vendicano così la sconfitta subita l'anno scorso dal Canada in finale. Il punto decisivo arriva con la vittoria di Jasmine Paolini in due set (6-2, 6-1) contro Rebecca Sramokova e fa esplodere la gioia delle ragazze azzurre.

La Bronzetti batte la Hruncakova e porta avanti l’Italia: 1-0

Lucia Bronzetti batte Viktoria Hruncakova in due set (6-2 6-4) e porta l'Italia in vantaggio per 1-0 sulla Slovacchia nella finale della Billie Jean King Cup. L'italiana, numero 78 del mondo, ha avuto la meglio sulla meno quotata atleta slovacca che è numero 159 del ranking Wta. Ancora una vittoria in questa fase finale del torneo per la riminese, schierata a sorpresa in semifinale dalla capitana Tathiana Garbin.