L'azzurro concede il bis dopo Montecarlo chiudendo in due set (7-5, 7-6) in poco meno di due ore. Al prossimo turno sfiderà l’australiano Alex De Minaur

Ufficiale, Lorenzo Musetti è la “bestia nera” per il greco Stefanos Tsitsipas in questo inizio di 2025. Quindici giorni dopo la vittoria al torneo di Montecarlo, il tennista livornese batte ancora una volta il greco in due set (7-5, 7-6) in poco meno di due ore di gioco e conquista la qualificazione agli ottavi di finale. Ad attenderlo l’australiano Alex De Minaur.

Il 23enne di Carrara ha conquistato il primo set con una grande rimonta: sotto sul 2-5 e annullando anche un set point, ha chiuso il parziale sul 7-5 in 57 minuti. Combattuto il secondo set che si è chiuso al tie break, con l’azzurro che ha conquistato la vittoria (7-6) al quarto match point dopo 59 minuti. Dopo la finale persa nel Principato con Carlos Alcaraz continuano ad arrivare ottimi risultati dalla terra rossa per Musetti. Un buon viatico in vista degli Internazionali d’Italia a Roma. Dove tornerà in campo, dopo la squalifica, anche il numero uno al mondo Jannik Sinner.