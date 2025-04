Sotto di un set e alle prese con qualche problema fisico Lorenzo Musetti batte in rimonta al terzo Tsitsipas e conquista la semifinale al Masters1000 di Montecarlo.

Il 23enne di Carrara sembra frastornato e solo un lontano parente da quello visto nel derby vinto contro Berrettini, con il greco che chiude il primo set (1-6) senza problemi in 42 minuti. L'azzurro trova il ritmo e la profondità nei colpi conquistando il secondo set (6-3). Combattuto il terzo e decisivo set con Musetti che trova i colpi giusti e chiude sul 6-4. Ora affronterà nella semifinale l'australiano Alex De Minaur, che battuto nettamente il bulgaro Grigor Dimitrov in due set (6-0, 6-0). Nell'altra semifinale andrà in scena il derby spagnolo tra Alejandro Davidovich Fokina e Carlos Alcaraz.