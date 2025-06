Sempre più in alto (e sempre più convincente)! Lorenzo Musetti conquista la semifinale del Roland Garros battendo in quattro set lo statunitense Frances Tiafoe (6-2, 4-6, 7-5, 6-2) in due ore e 50 minuti. In semifinale Musetti, per la prima volta tra gli ultimi 4 giocatori del torneo parigino, affronterà il vincente del match tra Carlos Alcaraz e Tommy Paul. Una vittoria importante per Musetti che da lunedì salire al numero 6 del ranking Atp.

Musetti: «Decisivo il terzo set»

«È stato decisivo il terzo set, soprattutto in queste condizioni con il vento che non ha mai smesso di creare problemi». Queste le prime parole a fine match del 23enne toscano. «Nell'ultimo anno sono cresciuto, non solo in campo. Sono diventato padre un anno fa, – continua – questo mi ha reso più responsabile. Ora affronto tutto in maniera più professionale: non solo le partite, ma anche allenamenti e tempo libero». Musetti ha il tempo anche di rispondere al quesito sull’eleganza del suo gioco: «Sono un giocatore elegante? Siamo italiani, siamo eleganti... Ho uno stile che appartiene un po' al passato, pochi giocatori ormai giocano il rovescio ad una mano. Non è semplice rispondere con un rovescio a una mano – conclude Musetti – quando arrivano servizi a 200 all'ora.. Per me è sempre stato naturale giocare così».