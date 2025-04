Il tennista toscano si aggiudica la sfida in due set (6-3, 6-3) in meno di due ore. Nel prossimo turno affronterà il vincente della sfida tra il portoghese Nuno Borges e il greco Stefanos Tsitsipas

Va a Lorenzo Musetti il derby italiano con Matteo Berrettini negli ottavi del Masters 1000 di Montecarlo. Il tennista toscano ha vinto in due set (6-3 6-3) conquistando i quarti di finali sulla terra rossa del Principato di Monaco.

Musetti è sembrato sin da subito più in partita con Berrettini che non è quasi mai riuscite a trovare le giuste contromisure. Cambi di ritmo continui e lucidità sul servizio di Berrettini hanno garantito il pallino del gioco a Musetti che chiuso in due set. Ora Lorenzo Musetti affronterà nei quarti il vincente della sfida tra il portoghese Nuno Borges e il greco Stefanos Tsitsipas.