A Brisbane in Australia il 37enne maiorchino batte Thiem in due set e rivede la luce dopo la lunga assenza dai tornei del circuito

I più scettici cominciavano a non crederci più. Chi lo ama, e sono tantissimi, è esploso di gioia in Australia per la vittoria su Thiem (7-5, 6-1) nel primo torneo del 2024, l’Atp 250 di Brisbane. Rafael Nadal, ex numero uno del mondo, ora al 672° del ranking, ha riassaporato il gusto del successo 349 giorni dopo l’ultima partita.

Tanti ne sono passati dall'ultimo match, la sconfitta contro lo statunitense Mackenzie McDonald al secondo turno degli Open d'Australia 2023, dove si era procurato l'infortunio all'anca sinistra che lo ha costretto all'intervento dello scorso giugno, seguito da mesi di dolorosa riabilitazione.

Vittoria n. 1069, superato Ivan Lendl

«È stato un giorno emozionante ed importante». Queste le prime parole di Rafa dopo il successo nel primo turno del torneo australiano. Tanta l’attesa per rivederlo in campo, con diversi colleghi che si sono accomodati sulle tribune della Pat Rafter Arena. «Quello passato fuori dal tour è stato forse l'anno peggiore della mia carriera - ha aggiunto Rafa - e sentirmi di nuovo competitivo davanti ad un pubblico che mi trasmette affetto mi rende davvero felice».

Un successo che aggiorna le statistiche di una straordinaria carriera con 22 titoli Slam conquistati. Sono 1069 le vittorie nel circuito con il tennista spagnolo che supera in questa speciale classifica Ivan Lendl. «È bello, ma non era la prima cosa a cui ho pensato oggi. Prima dell'incontro ero nervoso perché non sapevo a che livello sarei potuto tornare». Giovedì affronterà il tennista di casa Jason Kubler per il secondo turno, ma l’obiettivo è arrivare al meglio agli Open d’Australia che partiranno il 14 gennaio.