Nulla da fare per Simone Bolelli e Andrea Vavassori nella finale degli Australian Open. A vincere il primo titolo Slam della stagione la coppia testa di serie numero 2 formata dall'indiano Rohan Bopanna e dall'australiano Mattew Ebden in due set (7-6, 7-5).

La partita

Il primo set si gioca sul servizio con Bolelli-Vavassori e Bopanna-Ebden che arrivano a giocarsi il tie-break. Game decisivo senza storia con Bopanne-Ebden che chiudono con un severo 7-0 in 51’ minuti (7-6).

Nel secondo set è la coppia italiana a servire per prima e a portarsi in vantaggio. Bopanna-Ebden continuano ad avere alte percentuali in battuta e il set va avanti senza break fino al 5-5. Sul servizio di Bolelli la coppia azzurra perde il servizio e subisce un sanguinoso break. La coppia indiano-australiana non trema e conquista il titolo degli Australian Open (7-5).