Il classe 2005 ha raggiunto nei giorni scorsi l'accordo con la società catanzarese. Un bel colpo per la compagine che si prepara per l'imminente campionato nazionale di Serie C

Arriva un altro top player in casa Calabria Swim Race. Dopo l’arrivo di Andrea Grazioso la società catanzarese comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla società Mediterraneo Sporting Club le prestazioni sportive di Matteo Covato. L’atleta siciliano, classe 2005, ha raggiunto l’accordo nei giorni scorsi con la società catanzarese. Un colpo sensazionale che proietta la compagine catanzarese tra le formazioni maggiormente attrezzate per l’imminente campionato nazionale di serie C.

Matteo Covato, alto 2,04 cm peso 88 kg, in carriera è cresciuto nel settore giovanile della Green Club Modica, passando nel 2017 nel circolo romano Mario Belardinelli, poi il ritorno sportivo per i campionati a squadre in Sicilia dove ha trascorso le ultime tre stagioni. Vive attualmente a Torino e si allena stabilmente nel centro tecnico Federale di Tirrenia. In carriera, oltre a svariati titoli e record regionali, ha ottenuto il 25° posto nel Best ranking Europe Under 16 ed oggi ha una classifica 2.3 «Sono molto contento di poter giocare per la squadra di Catanzaro – commenta il neo-acquisto Covato – Non vedo l’ora di poter dare il mio contributo ed aiutare la squadra e il circolo a raggiungere gli obiettivi che si sono prefissati. Dal punto di vista personale punto a scalare la mia attuale classifica».

Alza dunque ancora l’asticella la neo promossa Calabria Swim Race del duo Gallo- Mirarchi, che oltre ad un gruppo squadra di livello assoluto, reduce dalla vittoria del campionato di D1, potrà contare anche in rosa del top-player, Matteo Covato. Il raduno fissato per giorno 11 Marzo ai Campi “Silvio Giancotti” di Pontepiccolo vedrà i convocati, Andrea Grazioso (2.3), Matteo Covato (2,3), Marcello Lanciano (3.3), Andrea Trapani (3.4), Fabio Grillo (4.1), e Giuseppe Tallarico (4.2), in una full immersion di sette giorni che porterà la squadra sotto l’attenta regia del responsabile prima squadra Raffaele Staglianò, ad essere pronta per il primo appuntamento ufficiale.

Sarà una stagione importante per la Calabria Swim Race, neo promossa ma con ambizioni di puntare in alto, dopo l’arrivo di ben due giocatori di caratura nazionale che si sono già integrati in un gruppo competitivo e vincente. A guidare il gruppo sarà certamente Andrea Grazioso, autentico trita–avversari negli ultimi anni. «Sono molto contento di entrare a far parte della famiglia Calabria Swim Race – spiega Andrea – è un circolo con una storia da difendere nella citta di Catanzaro ma che punta ad un futuro importante. Un mix di giovani ed atleti già pronti, cercherò di mettere la mia esperienza al loro servizio. Sono certo che potremo toglierci tante soddisfazioni. Obiettivi? Dobbiamo pensare partita dopo partita e basta. Ripeto, possiamo fare bene».

Gli ingredienti giusti per un campionato da protagonisti ci sono tutti, crediamo che da ora in avanti le pretendenti alla vittoria regionale dovranno vedersela anche con Grazioso e compagni.