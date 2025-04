Sarà Diamante a inaugurare il Trophy Tour che porterà in Calabria la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup. La città del Tirreno cosentino, infatti, domani, dalle ore 9 alle ore 21, al Municipio ospiterà i due prestigiosi trofei vinti, nel novembre del 2024, dalla nazionale maschile e da quella femminile di tennis. Un evento unico per Diamante e per tutto il territorio dell’Alto Tirreno cosentino che accoglie la tappa del Trophy Tour, promosso dalla Federazione Italiana Tennis e Padel. E cresce l’entusiasmo per questa manifestazione, organizzata dal Comune di Diamante, che vedrà Palazzo di Città trasformarsi in un percorso emozionante per ammirare da vicino questi due trofei iconici, che segnano una storica doppietta per il tennis azzurro. Mentre davanti al Municipio saranno allestiti dei campetti da tennis e da pickleball, con dimostrazioni dei fiduciari regionali, gestite dal Tecnico nazionale responsabile per macroarea del Sud, Pierpaolo Vidiri.

«Siamo onorati e felici che la nostra città sia stata scelta quale tappa di apertura del Trophy Tour che porterà poi, a Catanzaro e a Reggio Calabria, questi due trofei dalla valenza mondiale e che negli ultimi tempi hanno suggellato il grande talento delle tenniste e dei tennisti italiani. È una grande occasione per celebrare il tennis, i successi che uniscono passato e presente, e per contribuire a promuovere la cultura dello sport», dice il presidente del Consiglio di Diamante, Mariano Casella.

Dalle ore 9 alle ore 21, a Palazzo di Città, sportivi, cittadini, appassionati di tennis, scolaresche, atleti e famiglie potranno ammirare gratuitamente le due coppe, custodite nelle teche originali, i podi ufficiali e guardare contenuti multimediali dedicati alla storia del tennis italiano. Un percorso espositivo, inserito in una cornice istituzionale e di grande valore culturale, per far vivere un’emozione unica.

Alle ore 12, nella sala consiliare “Ernesto Caselli” è in programma una conferenza stampa sull’inizio del Trophy Tour in Calabria, a cui prenderanno parte tra gli altri il sindaco di Diamante, Achille Ordine; il presidente Casella; Joe Lappano, consigliere nazionale Fitp; Gennaro Caselli, vicepresidente del comitato regionale Fitp Calabria; il magnifico rettore dell’Università della Calabria, professor Nicola Leone. A moderare gli interventi, la giornalista Alessia Antonucci.

«A nome dell’amministrazione comunale ringrazio in particolar modo Joe Lappano; il comitato regionale Fitp Calabria, in persona del presidente Andrea Massimilla; Gennaro Caselli e tutti coloro i quali hanno reso possibile questa iniziativa e fatto sì che il sogno di tanti diventasse realtà», conclude il presidente del Consiglio di Diamante, Mariano Casella.