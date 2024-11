Comincia domani l’avventura al Foro Italico per Andrea Grazioso, primo calabrese, in campo maschile, ad aver staccato il pass per le qualificazioni agli Internazionali Bnl d’Italia, il prestigioso evento tennistico su terra rossa in programma a Roma dal 6 al 19 maggio.

Cresciuto nella Libero Club Tennis di papà Luigi, il tennista cosentino classe ’93, finalista alle pre - qualificazioni per il Foro italico, disputa il campionato di Serie A maschile a squadre con la Polimeni di Reggio Calabria.

Già semifinalista in Tunisia due anni fa

Grazioso non è comunque nuovo alla ribalta internazionale. I numerosi tornei disputati, fra cui spicca la semifinale conquistata al torneo Fortune di Hammamet, in Tunisia, nel 2017, lo hanno portato ad essere fra i primi 80 tennisti d'Italia e a ridosso della millesima posizione del ranking ATP.

Domani il primo match di qualificazione sulla terra rossa della Capitale per provare a tenere alta la bandiera del tennis calabrese. Fra poche ore, al sorteggio, Andrea conoscerà il primo avversario.

Tutto il tennis calabrese, con in testa il presidente federale regionale Joe Lappano, fa il tifo per lui. Comunque andrà sarà un successo.