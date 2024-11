L'infortunio di Jannik Sinner aveva lasciato il segno alla vigilia degli Internazionali d'Italia al Foro Italico di Roma. L'assenza per i problemi all'anca destra del numero 2 del ranking Atp dall'evento romano, annunciato dopo il ritiro del Masters1000 di Madrid, non ha fermato l'affetto dei tifosi italiani verso un movimento che sta dando grandi soddisfazioni con successi in serie, e soprattutto, la conquista della Coppa Davis a fino 2023. Un torneo quello romano che ha dovuto registrare anche il ritiro di Matteo Berrettini che continua la sua "Via Crucis" con gli infortuni.

Sei i tennisti italiani che hanno conquistato l'accesso al secondo turno sulla terra rossa di Roma. Matteo Arnaldi, rischia di perdere ma sostenuto dal pubblico del Foro Italico, batte il francese Harold Mayot. Il tennista azzurro vince in rimonta in tre set (3-6, 7-5, 6-4). Prima vittoria in un Masters1000 per Francesco Passaro che batte il francese Arthur Rinderknech (6-7, 7-5, 7-6) in 3 ore e 12 minuti.

Al secondo turno anche Stefano Napolitano. Entrato in tabellone come wild card, il biellese ha vinto il primo match in carriera in un Masters 1000 battendo in due set il lucky loser americano Jeffrey John Wolf (6-2, 7-6) in un'ora e 44 minuti. Il derby azzurro tra Matteo Gigante e Andrea Zeppieri è ad appannaggio del tennista romano che chiude in due set (7-6, 6-4). Nella tarda serata romana vincono anche Luca Nardi e Fabio Fognini. Il classe 2003 sconfigge in due (6-4, 6-4) il tedesco Daniel Altmaier, mentre il veterano azzurro ha la meglio dell'inglese Daniel Evans dopo una battaglia durata oltre due ore e mezza in tre set (6-4, 3-6, 6-2).

Nulla da fare, invece, per Andrea Vavassori e Lorenzo Sonego che lasciano gli Internazionali d'Italia. Il tennista piemontese, a notte fonda sul centrale del Foro Italico, perde in tre set e dopo oltre due ore e mezza di lotta contro Dusan Lajovic (3-6, 7-6, 3-6). Sconfitta all'esordio in singolare per Andrea Vavassori, battuto dal tedesco Dominik Koepfer (4-6, 3-6) in un'ora e 26 minuti.

Gli italiani in campo oggi

Dopo la vittoria Nadal oggi è il giorno del debutto di Djokovic e Zverev, ma anche delle teste di serie azzurre Musetti e Paolini. In campo anche Darderi, Passaro, Cobolli, Errani e Cocciaretto.