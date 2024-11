Parte con una vittoria netta il cammino di Jannik Sinner nel torneo Atp500 di Rotterdam in Olanda. Il tennista azzurro continua la sua striscia positiva di risultati dopo la vittoria nel primo slam stagionale agli Australian Open. Un torneo che può dare la possibilità a Sinner di conquistare il terzo posto nel ranking di Daniil Medvedev, vincitore nel 2023 e assente in questa edizione del torneo olandese.

Una vittoria senza storia per il tennista altoatesino che ha battuto in un'ora e 27 minuti l'olandese Botic Van de Zandschulp, n.66 al mondo, in due set (6-3 6-3) e accede agli ottavi. Ora Sinner se la vedrò con il francese Gael Monfils, che nel pomeriggio ha battuto il canadese Denis Shapovalov in due set (7-6, 7-6).

Esordio invece con sconfitta per Lorenzo Sonego. L'azzurro è stato battuto dal bulgaro testa di serie n. 6 Grigor Dimitrov in due set (7-6 6-3) in un'ora e 33 minuti di gioco.