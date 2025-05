Qualche passaggio a vuoto, con l'assenza dai campi che si fa sentire, ma Jannik Sinner, dopo una partita ostica, accede agli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia di Roma. Il numero uno al mondo ha battuto in due set (6-4, 6-2) il tennista olandese Jasper De Jong e continua la sua corsa agli Internazionali d'Italia di Roma. In un Centrale del Foro Italico sold out da giorni, Sinner continua la sua corsa e ora affronterà ai quarti l'argentino Francisco Cerundolo, numero 19 del ranking.

La partita

Nel primo set Jannik Sinner conquista due break nel terzo e nel quinto set, con Jasper De Jong che trova il contro break nel sesto (4-2). L'olandese tiene il servizio e si rifà sotto (4-3). Sinner nell'ottavo salva due palle break al numero 93 del ranking prima di subire anche il secondo break dell'avversario (4-4). L'azzurro non ci sta, ritrova i colpi e torna avanti nel set (5-4). Nel decimo il 23enne di San Candido è attento e chiude in 50 minuti (6-4).

Anche nel secondo qualche errore di troppo per il numero uno del ranking che riesce comunque a trovare il break nel terzo game (2-1). Nel quarto game l'azzurro tiene a 0 il servizio e conferma il break (3-1). Il tennista olandese nel quinto game cade (la seconda volta) durante uno scambio, viene soccorso dal numero 1 del ranking, chiede l'intervento del fisioterapista, ma torna in campo e tiene il servizio (3-2). Dopo il medical time out di De Jong, il tennista italiano tiene il servizio e va avanti sul 4-2. Nel settimo game l'olandese appare in grossa difficoltà e cede ancora il servizio (5-2). Nell'ottavo game il numero uno del ranking Atp tiene (ancora) a 0 il servizio e chiude il match (6-2) in un'ora e 33 minuti.